Son dakika haberi! Kahta'da çıkan yangında 9 ton tütün yandı
Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir tütün tarlasında çıkan yangında 9 ton tütün yandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir tütün tarlasında çıkan yangında 9 ton tütün yandı.
Kahta ilçesine bağlık Dardoğan köyünde Mahmut Özkan'a (36) ait tarlada akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tarladaki tütünler alevler alarak küle döndü. Köy sakinlerinin de müdahalesiyle söndürülen yangında, 9 ton tütünün yandığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı