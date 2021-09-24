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Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı

Son dakika haber... Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada 270 gram kubar esrar ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir evde yapılan aramada 270 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Afşin ilçesi Tanır Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, iki adet plastik kova içinde 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgisi bulunan Ö.G. (37), hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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