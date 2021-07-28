Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Gelen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ceceli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangın, 60 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alındı.
Yaklaşık 3 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün