Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KAHRAMANMARAŞ'ta iki kişi arasında çıkan kavgada Halil Küpeli (30) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'ta iki kişi arasında çıkan kavgada Halil Küpeli (30) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay gece saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Küpeli ile Mehmet P. (23) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Mehmet P., Halil Küpeli'yi bıçaklayarak kaçtı.

Göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Küpeli, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Halil Küpeli kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANMAMAK İÇİN KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda Mehmet P., hal kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yakalanmamak için olayın ardından kıyafetini değiştirdi belirlenirken, suç aleti bıçak ise olay yerinin bir alt sokağında bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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