KAFASI TENEKE KUTUYA SIKIŞAN YAVRU AYIYI İTFAİYE KURTARDI
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KAFASI TENEKE KUTUYA SIKIŞAN YAVRU AYIYI İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı itfaiye kurtardı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı itfaiye kurtardı.

Tendürek Dağı Geçidi'nde devriye gezen jandarma, kafasını teneke kutuya sıkıştırmış olan ayıyı gördü. Jandarmanın çağrısıyla olay yerine giden Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iğneyle uyuşturdukları ayının kafasındaki teneke kutuyu keserek çıkardı. Görevliler, yavru ayıyı doğal hayatına bıraktı.

KAFASI TENEKE KUTUYA SIKIŞAN YAVRU AYIYI İTFAİYE KURTARDI
KAFASI TENEKE KUTUYA SIKIŞAN YAVRU AYIYI İTFAİYE KURTARDI
KAFASI TENEKE KUTUYA SIKIŞAN YAVRU AYIYI İTFAİYE KURTARDI
KAFASI TENEKE KUTUYA SIKIŞAN YAVRU AYIYI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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