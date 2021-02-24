Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, "Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız" tepkisi
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Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, "Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız" tepkisi

24.02.2021 05:13 | Son Güncelleme: 24.02.2021 07:39

Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, "Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız" tepkisi Bostancı'da bir otomobil betona çarparak takla attı: 2 yaralı Kadıköy Bostancı'da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı.

Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, "Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız" tepkisi

Bostancı'da bir otomobil betona çarparak takla attı: 2 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy Bostancı'da 2 genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek araç ile kaldırımda bulunan betona çarparak takla attı. Yaralanan 2 gencin olay yerine gelen arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki göstererek "sen sapık ruhlu bir insansın sen inşallah yaşamazsın" diyerek tepki gösterdiler.

Olay saat 04.00 sıralarında Bostancı Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasını delen Şahin Kurtgözü idaresindeki 34 BNG 506 plakalı Renault Megane markalı araç cadde üzerinde bulunan betona çarparak takla attı. Aracın yan yatmasıyla birlikte araçta bulunan Şahin Kurtgözü ve Yaren Büyükyılmaz yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden çıkarılan Yaren Büyükyılmaz tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen yaralı şahısların arkadaşları kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına sinirlenerek "bizi neden çekiyorsunuz, Türkiye'nin en büyük alt yapısını çökerttiniz. Sen sapık ruhlu bir insansın inşallah yaşamazsın" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan polis ekipleri kaza yapan gençlere sokağa çıkma izni bulunmadığı için de cezai işlem uyguladı.

Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi
Kısıtlamayı delip kaza yapan gençlerden gazetecilere, 'Sapık ruhlusunuz inşallah yaşamazsınız' tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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