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Son dakika haberleri... JANDARMADAN TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON

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Son dakika haberler... İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla Bizans dönemine ait 200 sikke ele geçirildi.

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İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonuyla Bizans dönemine ait 200 sikke ele geçirildi. Tarihi sikkelere piyasada müşteri arayan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 şüphelinin yasadışı yollarla temin ettikleri tarihi eserler için müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve teknik takip neticesinde, şüphelilerin Çatalca'da ikamet ettiği belirlendi.

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüphelileri Çatalca Muratbey Mahallesi'ndeki TIR parkında yakaladı. Şüphelilerinn üst aramasında 200 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne incelemesi için teslim edildi. Yapılan inceleme sonucunda sikkelerin Bizans Dönemine ait bronz sikke oldukları tespit edildi. Yakalanan 3 kişi, '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli makamlara sevk edildi.

Son dakika haberleri... JANDARMADAN TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON

Son dakika haberleri... JANDARMADAN TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA OPERASYON

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