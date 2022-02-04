Son dakika haberi | İzmir'de silahlı saldırıda yaralanan kişi yaşamını yitirdi

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Yiğitler Mahallesi 337 Sokak'ta, Şener Esen (42) kimliği belirsiz kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan ve Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan Esen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Esen'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.