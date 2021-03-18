Silahla vurulmuş halde hastane önüne bırakılan genç yaşamını yitirdi
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Silahla vurulmuş halde hastane önüne bırakılan genç yaşamını yitirdi

18.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:26

İzmir'de silahla vurulduktan sonra bir hastanenin acil servisine bırakılan 26 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler otomobille geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne silahla yaralanmış haldeki Atakan İldem'i (26) bırakıp kaçtı.

TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Boynundan vurulduğu tespit edilen İldem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İldem'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelileri belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Silahla vurulmuş halde hastane önüne bırakılan genç yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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