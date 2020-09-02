İzmir'de mescide silahlı saldırı
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İzmir'de mescide silahlı saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle mescide ateş açtı.

02.09.2020 07:46 | Son Güncelleme: 02.09.2020 09:42

İzmir'in Buca ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından mescide ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken mescidin içinde hasar meydana geldi.

MESCİDİN CAMLARI KIRILDI

Olay, saat 02.00 sıralarında İnönü Mahallesi 6773 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre sonra açılacak mescide, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayda ateş edilmesi sonucu mescidin camları kırıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de çevrede incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de mescide silahlı saldırı

Kaynak: DHA

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