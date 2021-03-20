Son dakika haberi... İzmir'de bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bıçakla yaralan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Onur Mahallesi'nde, Murat Çelik (18) ve ismi öğrenilemeyen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla Çelik'i yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karşıyaka ilçesinde özel bir hastaneye sevk edilen Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz