Son dakika haberi | İtalya'da Etna Yanardağı'nda şiddetli patlama
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Son dakika haberi | İtalya'da Etna Yanardağı'nda şiddetli patlama

16.02.2021 22:20 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:28
Son dakika haberi | İtalya'da Etna Yanardağı'nda şiddetli patlama

Son dakika gündem haberi: İtalya'nın Sicilya adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'da şiddetli patlama meydana geldi.

İtalya'nın Sicilya adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası Katanya kentinde taş ve kül yağmuru olduğu aktarıldı.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel medya, patlamanın yanardağın güneydoğu kraterinde meydana geldiğini, gökyüzüne kilometrelerce duman yükseldiğini duyurdu. Etna'ya en yakın kentlerden Katanya'da taş ve kül yağmuru olduğu bilgisi paylaşılırken; kentteki havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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