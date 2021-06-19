Son dakika haber | İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
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Son dakika haber | İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla "örgüt imamı" tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 6'sı muvazzaf astsubay ve uzman çavuş, 46'sı ise ihraç askeri öğrenci 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Son dakika haber | İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Son dakika haber | İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Son dakika haber | İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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