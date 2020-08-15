Son dakika haberi... İstanbul'da kaçak deterjan operasyonu Son dakika gündem haberi: Tuzla'da düzenlenen operasyonda kaçak deterjan yapımında kullanılan yaklaşık 3,5 ton malzeme ele geçirildi.

Tuzla'da düzenlenen operasyonda kaçak deterjan yapımında kullanılan yaklaşık 3,5 ton malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuzla ilçesinin Aydınlı Mahallesi'ndeki bir imalathanede kaçak deterjan üretildiği bilgisini alan polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

İmalathanede üretilen deterjanların, farklı markalar altında piyasaya sürüldüğünü belirleyen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda 40 kilogram satışa hazır vaziyette deterjanın yanı sıra, kaçak deterjanların yapımında kullanılan 875 kilogram deterjan malzemesi, 2625 kilogram kaya tuzu, farklı markalara ait ambalajlar, bir adet ambalajlama makinesi, bir adet hassas terazi ve ürün karıştırmaya yarayan bir adet kazanlı makine bulundu.

Çalışma ve işletme ruhsatı olmadığı belirlenen imalathanenin sahibi Yaşar T. ve çalışanı Serkan E. hakkında, "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA