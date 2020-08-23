Son dakika haberi: İstanbul'da bir genci darbeden kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberi: İstanbul'da bir genci darbeden kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre İstanbul'da bir genci darbeden kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi: İstanbul'da bir genci darbeden kişi gözaltına alındı
23.08.2020 01:49 | Son Güncelleme: 23.08.2020 01:52

İstanbul'da bir genci darbeden kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Evren E. isimli kişinin darbedilmesiyle ilgili yapılan paylaşımlar üzerine inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Yapılan incelemelerde Evren E'nin, olayın yaşandığı gece alkollü olduğunu ve görevlilere, kendisinin müracaatçı olacağını beyan etmesi üzerine müracaatının alınamadığı, sonrasında ise herhangi bir müracaatta bulunmadığının anlaşıldığı belirtilen açıklamada, 22 Ağustos'ta başvurusunun alınmasının sağlandığı ve yapılan çalışmalarda olayın faili olduğu tespit edilen Ç.K'nin aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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