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Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi
İhlas Haber Ajansı / İrem Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi - Haberler
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