Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi
Son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ soruşturması kapsamında, 6 polis hakkında gözaltı kararı verildi
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevde bulunan 5 komiser yardımcısı ve bir polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.