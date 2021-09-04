Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da görüştüğü ortaya çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın geçen hafta Amman'da bir araya geldiği bildirildi.