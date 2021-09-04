Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da görüştüğü ortaya çıktı
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Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da görüştüğü ortaya çıktı

Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da görüştüğü ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın geçen hafta Amman'da bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın geçen hafta Amman'da bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ağustos'taki görüşmenin Kral Abdullah'ın daveti üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede Herzog ile Abdullah'ın, İsrail-Ürdün ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıkları ifade edildi.

Ürdün'den ve Kral Abdullah'tan övgüyle bahseden Herzog, tarım, enerji ve iklim değişikliği gibi konuları ele aldıklarını dile getirdi.

İsrail basını, Başbakan Naftali Bennett'in Kral Abdullah ile temmuz ayı başında Amman'da gizlice görüştüğünü iddia etmiş ancak Tel Aviv yönetimi bu habere ilişkin açıklama yapmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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Son dakika haberi: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ürdün Kralı Abdullah ile Amman'da görüştüğü ortaya çıktı - Haberler
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