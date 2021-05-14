Son dakika haberi! Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Son dakika haberi! Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde av tüfeğiyle bir kişi öldürüp, bir kişiyi yaralayan zanlı, tutuklandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde av tüfeğiyle bir kişi öldürüp, bir kişiyi yaralayan zanlı, tutuklandı.

Balkan köyü Musluklar mevkisindeki ormanlık alanda, İbrahim A. (29) ile Mustafa Şenol ve arkadaşı Mustafa Aslancan arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre İbrahim A, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenol ve Aslancan'ı yanında getirdiği av tüfeğiyle vurdu.

İbrahim A'nın köy muhtarını arayarak iki kişiyi vurduğu söylemesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekibi, Aslancan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Mustafa Şenol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İbrahim A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Daha önce de aralarında tartışma yaşanmıştı"

Balkan köyü muhtarı Fevzi Özdamar, gazetecilere, bayramın ilk gününde acı bir olay yaşadıklarını söyledi.

İbrahim A'nın olay sonrası kendisini arayarak "Onlara ateş ettiğini ve öldürdüğünü" söylediğini ileri süren Özdamar, "Hemen telefonu kapatıp, jandarmaya haber verdim. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Geniş çapta güvenlik önlemi alındı. Daha önce de İbrahim A. ile Mustafa Şenol arasında tartışma yaşanmıştı. Ölen kardeşimize Allah rahmet eylesin, hastanede olan kardeşimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Düz Tepe Üs Bölgesi'nde kıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Caner Erkin Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Isparta'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 19:26:34. #1.14#

title