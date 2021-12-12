Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Can (45) öldü.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Hamza Can (45) öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

İlçe merkezine seyreden Hamza Can (45) yönetimindeki 34 GT 4577 plakalı otomobil ile önünde ilerleyen M.M.'nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Hamza Can, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hamza Can, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti. Hamza Can'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika: İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title