Son dakika haberi: İş insanı Bilgin Özkaynak, hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: İş insanı Bilgin Özkaynak, hayatını kaybetti

03.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:36
Son dakika haberi: İş insanı Bilgin Özkaynak, hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören iş insanı Bilgin Özkaynak, hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gören iş insanı Bilgin Özkaynak, hayatını kaybetti.

İzmir'de aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan "askeri casusluk" davasının sanıklarından iş insanı Özkaynak, İstanbul'da vefat etti.

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kalan Özkaynak, tüm sanıklarla birlikte beraat etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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