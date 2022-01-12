Son dakika haberi! İran Dışişleri Bakanı, Kazakistanlı mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi telefon görüşmesi yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ve Tileuberdi, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Abdullahiyan, görüşmede Kazakistan'daki "karışıklığın başından itibaren" gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Kazakistan'ın ulusal egemenliğini desteklediklerini ve yabancı müdahalesini kınadıklarını" söyledi.

Tileuberdi de Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in İran'a ziyaretinin gündemde olduğunu kaydederek İran ile ticari ilişkilerin gelişmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Tileuberdi ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ekim ayında yapılacak Kazakistan Uluslararası Toplantısı'na davet etti.

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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