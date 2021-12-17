Son dakika haberi | Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit, kentteki sel felaketinde aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 11...
Son dakika haberlerine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit, kentteki sel felaketinde aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil Kaymakamı Nebez Abdülhamit, kentteki sel felaketinde aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. - ERBİL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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