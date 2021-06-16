Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
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Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü

Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: GAZİANTEP'te, intihar etmek isteyen M.Y., kendisini ikna etmek isteyen Oktay Danabaş'ı (39) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

GAZİANTEP'te, intihar etmek isteyen M.Y., kendisini ikna etmek isteyen Oktay Danabaş'ı (39) pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları olan M.Y., otomobilinin içerisinde pompalı tüfekli intihar etmek istedi. Durumu gören market işletmecisi Oktay Danabaş, M.Y. ile konuşmaya başladı. Konuşma sırasında M.Y., yanındaki tüfekle, kendisini ikna etmeye çalışan Oktay Danabaş'a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Oktay Danabaş kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Danabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı görenlerin kinç eğmeye kalkıştığı M.Y., polis ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından çıkarıldı ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberi: İntiharına engel olmak isteyen esnafı, pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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