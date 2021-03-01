Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi

01.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:12
Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi

İSTANBUL Silivri'de annesi Gülsüm Berk (53) ve üvey annesi Güler Kaya'yı (51) tabancayla öldürdükten yaşamına son veren Murat Berk'in (33) cenazeleri memleketleri Tokat'ta toprağa verildi.

İSTANBUL Silivri'de annesi Gülsüm Berk (53) ve üvey annesi Güler Kaya'yı (51) tabancayla öldürdükten yaşamına son veren Murat Berk'in (33) cenazeleri memleketleri Tokat'ta toprağa verildi. 

Olay, önceki akşam İstanbul Silivri Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı evde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Murat Berk, belirlenemeyen nedenle annesi Gülsüm Berk ve üvey annesi Güler Kaya'yı tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde evdeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Murat Berk, Gülsüm Berk ve Güler Kaya'nın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, kara yolu ile memleketleri Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çatak köyüne getirildi. Burada yakınları ve köylülerin katıldığı cenaze namazının ardından ölen 3 kişi köy mezarlığında toprağa verildi.

Murat Berk'in babası Aziz Berk'in ise 2 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yakınları olayla ilgili açıklama yapmadı.  

 


Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi
Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi
Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi
Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Fahrettin Koca Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Tarkan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Mustafa Yumlu Osman Özköylü Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öldürdüğü öz ve üvey annesiyle yan yana toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:12:00. #1.15#
title