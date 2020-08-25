Son dakika haberi | İnşaat halindeki binadan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
25.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:50
Kahramanmaraş'ta inşaat halindeki binanın 5'inci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan yabancı uyruklu Hasan Vezir (60), bastığı demir çubuğun yerinden çıkması sonucu binanın 5'inci katından yere çakılmış, olay sonrası sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Ağır yaralanan inşaat işçisi, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA