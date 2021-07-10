Eskişehir'de ilaçlı bidondan su içen 13 mevsimlik işçi zehirlendi

ESKİŞEHİR'de, çadırda kalarak, tarlada çalışan Şanlıurfalı mevsimlik işçilerden 7'si çocuk 13 kişi, zirai ilaç kalıntıları olan bidondan içtikleri sudan zehirlenip, hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de, çadırda kalarak, tarlada çalışan Şanlıurfalı mevsimlik işçilerden 7'si çocuk 13 kişi, zirai ilaç kalıntıları olan bidondan içtikleri sudan zehirlenip, hastaneye kaldırıldı.

Seyitgazi ilçesine bağlı kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan Şanlıurfalı mevsimlik işçiler, çalışmak için tarlaya gitti. Kısa süre sonra suları bitince tarla sahibi, daha önce içinde zirai tarım ilacı bulunan bidonlara yakındaki dinlenme tesisinden su doldurdu. Bu bidonlardan su içen, aralarında çocukların da olduğu mevsimlik işçilerde bulantı, kusma ve mide ağrısı şikayetleri başladı. Tarladaki işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesi tarlada yapılan Nura Oda (40), Sıdıka Çiftçi (15), Kübra Budak (14), Fatma Demir (41), Gülcan Çiftçi (13), Merve Oda'yı (16) ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; Fatma Demir (20), Ahmet Deniz'i (38) Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Hatice Oda (15), Büşra Oda (11), Fatma Budak (16), Hatice Oda (24) ve İsmail Oda'yı (37) da Şehir Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mevsimlik işçiler ile çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen