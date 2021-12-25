Son dakika haberi... İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 48. yılında mezarı başında anıldı - Haberler
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Son dakika haberi... İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 48. yılında mezarı başında anıldı

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Anıtkabir ve nöbet tutan askerler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'da yürümesi ?Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması Heyetin İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçmesi İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunması...

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Anıtkabir ve nöbet tutan askerler

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'da yürümesi

?Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulması

Saygı duruşunda bulunulması

Heyetin İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçmesi

İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunması

Kılıçdaroğlu'nun İnönü'nün kabrine çelenk sunması

Saygı duruşunda bulunulması

Heyetin Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 48'inci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Son dakika haberi... İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 48. yılında mezarı başında anıldı

Son dakika haberi... İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 48. yılında mezarı başında anıldı

Son dakika haberi... İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 48. yılında mezarı başında anıldı

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AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri

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