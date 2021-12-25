Son dakika haberi... İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 48. yılında mezarı başında anıldı
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Anıtkabir ve nöbet tutan askerler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'da yürümesi ?Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulması Saygı duruşunda bulunulması Heyetin İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçmesi İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunması...
Anıtkabir ve nöbet tutan askerler
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'da yürümesi
?Atatürk'ün mozolesine çelenk sunulması
Saygı duruşunda bulunulması
Heyetin İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçmesi
İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunması
Kılıçdaroğlu'nun İnönü'nün kabrine çelenk sunması
Saygı duruşunda bulunulması
Heyetin Anıtkabir'den ayrılması ANKARA - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 48'inci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.