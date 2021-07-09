Son dakika haberi | İdil Kaymakamı Refik Özsoy şehit ailelerini ziyaret etti
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Son dakika haberi | İdil Kaymakamı Refik Özsoy şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika haberi | İdil Kaymakamı Refik Özsoy şehit ailelerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İdil Kaymakamı Refik Özsoy şehit ailelerini ziyaret etti.

İdil Kaymakamı Refik Özsoy şehit ailelerini ziyaret etti.

Özsoy, beraberinde İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Fırat Karaca, AK Parti Şırnak Meclis Üyesi Abdurrahim Karatay ile Bozkurt ve Yayalar köylerinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti.

Şehit aileleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinleyen Özsoy, kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Kaymakam Özsoy, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

Ziyaretten memnuniyet duyan şehit yakınları da, Özsoy'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berat Baştuğ

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