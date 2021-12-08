Son dakika haberi... İçtiği kolonya öldürdü

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kolonya içerek zehirlendiği iddia edilen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendine ait simit fırınında kolonya içtiği iddia edilen Ünal E.(44) zehirlendi. Arkadaşı H.D.Y.'yi telefonla arayan Ünal E., "Ben iyi değilim, gözlerim görmüyor. Acil gel" dedi.

Arkadaşı tarafından Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kolonya içtiği iddia edilen Ünal E. ilk müdahalesinin ardından dün gece Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şahıs yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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