Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
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Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını İstanbul Baro binasına asan baro yönetimine çok sert tepki gösterdi. Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar olsun" dedi.

28.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:16

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, adil yargılanma talebi ile başladığı ölüm orucunun 238'inci gününde yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını baro binasına asan İstanbul Barosu hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayarak "İstanbul Barosuna da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde subay ve astsubay mezuniyet töreninde konuşan Bakan Soylu, "Bugün bir terör örgütü mensubunun fotoğrafını İstanbul Barosuna asanları şiddetle kınıyorum. Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık. Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Şahsım adına da onlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

"DERHAL FOTOĞRAF KALDIRILDI"

Soylu ayrıca, "Emniyet mensubu arkadaşlarımız derhal o fotoğrafı oradan kaldırdılar ama bu milletin vicdanı ile oynamasınlar artık" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan ve ölüm orucu başlatan avukat Ebru Timtik, cezaevinde başlattığı eylemin 238. gününde hayatını kaybetti. Timtik'in cenazesi İstanbul Barosu önünden anma töreni ile kaldırıldı. Bu tören sırasında Timtik'in posteri İstanbul Barosu binasına asıldı.

Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
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Kaynak: AA

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Haber Yorumları (12)
ERCAN ARIKAN: BAKAN HAKLI AÇLIKTAN ÖLMÜŞ LAN AFRİKA MI BURASI BU VATANIN EKMEĞİ BU KADINA HARAM OLSUN İYİ OLMUŞ
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MALATYALI: Ülkede istiklal harbinde aramızda gizlenip kalan hain tohumları var. Ama devlet bu hainleri temizlemesini bilir.
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BAKANIMIZ ÇOK HAKLI: memleketi karanlık günlere yani 12 eylül 1980 öncesine sağ sol olaylarına çekmeye çalışanlar bunlar ve bunlar cezalandırılmalı en ufak taviz verilmemeli sevindiğim taraf artık inasnlarımız daha uyanık daha duyarlı daha vatansever ve milliyetçiler her bir söylenene duyduğuna inanmıyor hiç kimse 1980 öncesi yaşıtlarımız gibi değiller helal olsun !
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