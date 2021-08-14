Son dakika haberi | İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada Gezi Parkı'nda zabıta ile seyyar satıcıların kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavga meydana gelmişti.

İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada

Gezi Parkı'nda zabıta ile seyyar satıcıların kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavga meydana gelmişti. Tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasındaki kavgada yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı. O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Son dakika haberi | İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada
Son dakika haberi | İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada
Son dakika haberi | İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada
Son dakika haberi | İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Destici
Magazin Kibariye Deniz Akkaya Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Caner Erkin Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 10:34:50. #1.15#

title