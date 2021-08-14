Son dakika haberi | İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada

Son dakika habere göre İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada Gezi Parkı'nda zabıta ile seyyar satıcıların kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavga meydana gelmişti.

İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar kamerada

Gezi Parkı'nda zabıta ile seyyar satıcıların kavgasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 17 gün önce sopalı bıçaklı kavga meydana gelmişti. Tezgahını kaldırmak istedikleri seyyar satıcılar ile zabıta arasındaki kavgada yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 17 gün önce Taksim Gezi Parkı'nda meydana gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Gezi Parkı'nda bulunan seyyar satıcıları kaldırmak istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tezgahlarını kaldırmak istemeyen seyyar satıcılar, zabıtaya mukavemet göstererek taş sopa ve bıçak ile saldırırken olay yerine polis de çağırıldı. O kavgada ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'nda İBB zabıtasının bir kadına uçan tekme attığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı