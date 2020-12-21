Son dakika haberi | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı
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Son dakika haberi | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı

21.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:15
Son dakika haberi | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi... MERSİN'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, gözaltına alındı.

MERSİN'de Hz. Muhammed'e hakaret ettiği iddia edilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, gözaltına alındı.

Hz. Muhammed'e hakaret içeren sözlerinin bulunduğu görüntüsü, sosyal medyada paylaşılan Ferdi Kale, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bugün açıklama yaparak, görüntülerin 2017 yılına ait olduğunu ve montajlandığını iddia etti. Basın açıklamasının ardından dışarı çıkan Kale, kapı önünde kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı. Ferdi Kale, ifadesi için savcılığa götürüldü.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise dün yaptığı açıklamada, görüntünün Ferdi Kale tarafından 2017 yılında paylaşıldığını, o dönem adli işlem yapıldığını belirtmişti.


Son dakika haberi | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı
Son dakika haberi | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı
Son dakika haberi | Hz. Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen Ferdi Kale, gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları (1)
OFSAYTOSMAN: bu dünyadan göçmüş Hz. Allah c. c sevdiği kulu hemde Resülü ve insanlara herzaman saygılı olan mekkenin fethinde bile ağaçlara yaşlilara kadınlara çoçuklara kapısını kapatan kimseye zarar verilmeyecek diyen bir güzel insan ve peygamberimiz sav saygısızlık yaptın ona karşı böyle hadsiz bir davranişta bulundun da eline zarardan başka ne geçti ama asıl azap ahirettedir burada üç beş ceza geçici asıl ceza ahirette.
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