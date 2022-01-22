Son dakika haberi... HONG KONG - Koronavirüs nedeniyle toplu konut kompleksi karantinaya alındı - Haberler
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Son dakika haberi... HONG KONG - Koronavirüs nedeniyle toplu konut kompleksi karantinaya alındı

AA / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde çok sayıda site sakinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, 2.532 üniteli Kwai Chung Estate toplu konut kompleksi beş gün karantina altına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde çok sayıda site sakinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, 2.532 üniteli Kwai Chung Estate toplu konut kompleksi beş gün karantina altına alındı.

Son dakika haberi... HONG KONG - Koronavirüs nedeniyle toplu konut kompleksi karantinaya alındı

Son dakika haberi... HONG KONG - Koronavirüs nedeniyle toplu konut kompleksi karantinaya alındı

Son dakika haberi... HONG KONG - Koronavirüs nedeniyle toplu konut kompleksi karantinaya alındı

AA / Miguel Candela Poblacion - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, konut, Güncel, Haber

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