Son dakika haberi... HONG KONG - Koronavirüs nedeniyle toplu konut kompleksi karantinaya alındı
AA / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde çok sayıda site sakinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, 2.532 üniteli Kwai Chung Estate toplu konut kompleksi beş gün karantina altına alındı.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde çok sayıda site sakinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, 2.532 üniteli Kwai Chung Estate toplu konut kompleksi beş gün karantina altına alındı.