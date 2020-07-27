Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı
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Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı

İstanbul Beşiktaş'ta ev ve iş yerlerinin bahçelerinden klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemelerine dadanan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:38

Beşiktaş Levent Mahallesinde bulunan ev ve iş yerlerinin bahçelerinden klima, paspas, bahçe eşyası ve inşaat malzemeleri çalındığı yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerin yakınlarında bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda tüm olayların failinin aynı şahıs olduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheli şahsın aynı bölgede tekrar hırsızlık girişiminde bulunabileceği yerlerde tedbirler alan ekipler, Yusuf Ziya K. isimli şahsı çaldığı eşyalar ile birlikte giderken suçüstü yakaladı.

Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı

11 FARKLI HIRSIZLIK KAYDI BULUNUYOR

Yapılan araştırmalarda yakalanan şahsın 11 farklı hırsızlık suçunun faili olduğu tespit edildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ev ve iş yerlerinin korkulu rüyası hırsız, polisten kaçamadı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
SİZOFREN: bir ülkede kral halkin bahcesinden bir elma koparirsa , halk o agaci kökünden sökermis
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