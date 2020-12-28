Son dakika haberi... Hindistan'da otobüs kamyona çarptı: 7 ölü, 20 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Hindistan'ın Assam eyaletinde otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde otobüsün kamyona çarpması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, Panbari bölgesinde Sapatgram'dan Dhubri'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün kamyona çarptığını bildirdi.

Kazada 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin ise yaralandığını aktaran yetkililer, yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Assam Eyalet Başbakanı Sarbananda Sonowal, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik