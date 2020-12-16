Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı
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Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı

16.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:05
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediyenin köpek barınağından 3 adet pitbull cinsi köpek çaldığı belirlenen 2'si kadın 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin kentteki hayvan hakları koruma derneklerinden birisinin üyesi olduğu öğrenildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Molu Köpek Barınağı'ndan 3 adet pitbull cinsi köpek çalındı. Piyasada tanesi 10 bin TL'ye alıcı bulan köpeklerin çalındığının anlaşılması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan detaylı çalışma sonrasında eşkalleri belirlenen M.Y., B.K.Y., Ö.A. ve B.A.'nın yakalanması için operasyon başlatan jandarma ekipleri, 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

HAYVAN HAKLARINI KORUMAYLA İLGİLİ BİR DERNEĞİN ÜYESİ ÇIKTI

İncelemelerde B.K.Y.'nin kentte hayvan haklarını korumayla ilgili bir derneğin üyesi olduğu, B.A. isimli kadının ise 3 adet hırsızlık suçu kaydı olduğu da belirlendi. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı.


Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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