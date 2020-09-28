Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi
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Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi

28.09.2020 14:52 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:56
Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi

Son dakika haberleri... İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, memleketi Gümüşhane'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı, memleketi Gümüşhane'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde önceki gün hayatını kaybeden İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı için memleketi Gümüşhane'de öğlen vakti belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile vatandaşlar katıldı. Törende, Gümüşhane'de 3 dönem üst üste belediye başkanlığı yapan Canlı'nın özgeçmişi okundu. Törene katılanlar özgeçmişin okunmasının ardından bir süre alkış tuttu. Konuşmaların ardından Canlı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Emirler Mezarlığı'nda defnedildi.


Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi
Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi
Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi
Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi
Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi
Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi
Son dakika haberi... Hayatını kaybeden İSTAÇ Genel Müdürü Canlı toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR

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