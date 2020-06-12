Son dakika haberi... Hatay'ın 3 yaylasında çekirge istilası Son dakika habere göre Hatay'ın 3 yaylasında çekirge istilasıHATAY'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yayladaki bahçeleri çekirge istila etti.

Hatay'ın 3 yaylasında çekirge istilası

HATAY'ın Belen, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki Amanos Dağları'nda bulunan 3 yayladaki bahçeleri çekirge istila etti.

Amanos Dağı eteklerindeki Atik, Fenk ve Eşmişek yaylarındaki bahçelerinde çok sayıda çekirge gören yayla sakinleri, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine ekipler, bölgeye gelip ekipler, bahçelerde ilaçlama yaptı. Ekipler, bahçe sahiplerinde de çekirge ile mücadele kapsamında yaylacılara ücretsiz ilaç da dağıttı.

Kaynak: DHA