HATAY'DAKİ ÖRTÜ YANGININDA 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
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HATAY'DAKİ ÖRTÜ YANGININDA 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik çalışma sonucu söndürülen örtü yangını, 3 hektarlık alana zarar verdi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve bir saatlik çalışma sonucu söndürülen örtü yangını, 3 hektarlık alana zarar verdi. Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Yangın yerine sevk edelin Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ormandaki örtü yangınına 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 70 personelle müdahale etti. Yangın, havadan ve karadan gerçekleşen bir saatlik müdahale sonucu söndürülürken, 3 hektarlık alana zarar verdiği tespit edildi.

HATAY'DAKİ ÖRTÜ YANGININDA 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
HATAY'DAKİ ÖRTÜ YANGININDA 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
HATAY'DAKİ ÖRTÜ YANGININDA 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
HATAY'DAKİ ÖRTÜ YANGININDA 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
HATAY'DAKİ ÖRTÜ YANGININDA 3 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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