Hatay'da dün başlayan orman yangını sürüyor

Hatay, son orman yangının yaralarını henüz saramazken, dün bölgede yeni bir yangın daha çıktı. İskenderun'daki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın bölgedeki yerleşim birimlerini de tehdit ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.