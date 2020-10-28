Hatay'da dün başlayan orman yangını sürüyor
Hatay, son orman yangının yaralarını henüz saramazken, dün bölgede yeni bir yangın daha çıktı. İskenderun'daki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın bölgedeki yerleşim birimlerini de tehdit ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Hatay'da 26 Ekim yaşanan terör saldırısının ardından dün de orman yangını meydana geldi. İskenderun ilçesinin Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.
TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNDÜ
Bölgeye 139 arazöz, 15 dozer, 650 personel sevk edildi. Söndürme çalışması başlatıldı. Ekipler çalışmalar sürerken güvenlik önlemlerini de artırdı. Sarıseki mahallesinde bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edildi. İlerleyen saatlerde güvenlik sağlanınca vatandaşlar evlerine geri döndü.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI
Çalışmaya helikopterlerle havadan verilen destek, hava kararınca sona erdi. İlçeler arası yüksek gelirim bağlantı hatlarının da zarar gördüğü yangında nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandı.
SABOTAJ BULGUSUNA RASTLANMADI
Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmaları koordine ediyor. Tarım Bakanı, yangının otoban kenarındaki bir alanda başladığının değerlendirildiğini söyledi. Sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini ancak şimdiye kadar bir bulgu elde edilemediğini açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş