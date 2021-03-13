Son dakika haberi | Hatay'da uçurumdan dereye düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
13.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:34
Son dakika haberler... Hatay'ın Hassa ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye düşen inek itfaiyenin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye düşen inek itfaiyenin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Amanos Dağlarının eteklerindeki Yukarı Karafakılı Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan İbrahim Ateş, ineklerinden birinin yaklaşık 50 metrelik uçurumdan dereye düşmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu vinç yardımıyla düşen ineği kurtardı.
İnek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş