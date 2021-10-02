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Son dakika haberi! Hatay'da silah kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Hatay'da silah kaçakçılarına operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla tabanca geçirileceği bilgisi üzerine ilçede bir traktörü durdurdu.

Ekipler aramada, traktörün gösterge panelinin içine gizlenmiş 8 tabanca ve bunlara ait 9 şarjör ile susturucu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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