Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 6 kişi yaralandı.
02.08.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:10
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
MAHALLEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA