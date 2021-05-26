Son dakika haberi! Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Tiyek Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş