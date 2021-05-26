Son dakika haberi! Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haberi! Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberi! Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Burhan Ateş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Tiyek Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yaklaşık bir hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışması sürüyor.

Son dakika haberi! Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi! Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi! Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
Son dakika haberi! Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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