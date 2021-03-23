Son dakika haber: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
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Son dakika haber: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi

23.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:53

Son dakika haberler: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.

Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi

HATAY - Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı içerisinde iken güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yaralı olarak yakalanan Suriye uyruklu terörist adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kaletepe Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalanan Suriye uyruklu E.K emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi
Son dakika haber: Hatay'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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