Son dakika haberi! Hasene Derneği, Belçika'daki sel mağdurlarına yardım ediyor
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Son dakika haberi! Hasene Derneği, Belçika'daki sel mağdurlarına yardım ediyor

Son dakika haberi! Hasene Derneği, Belçika'daki sel mağdurlarına yardım ediyor
Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı bünyesindeki uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneği, Belçika'da selden etkilenen afet bölgelerine yardıma devam ediyor.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı bünyesindeki uluslararası yardım kuruluşu Hasene Derneği, Belçika'da selden etkilenen afet bölgelerine yardıma devam ediyor.

Hasene Derneği Belçika Temsilcisi Özer Bilcan ve Verviers Sultan Ahmet Camisi Başkanı Ramazan Ceylan, Belçika'da yaşanan sel felaketleri nedeniyle ilk günden itibaren su, çorba, sandviç, tavuk dağıtımı yaptıklarını anlattı. Ceylan, "Doğal afet, hastalık ve acil durumlar için hazırladığımız Acil Durum Fonu Projesi'ne gelen bağışlar ile yardımları Belçika'da da yüzlerce kişiye ulaştırdık. Derneğimizden 25 gönüllü ve Belçika İslam Federasyonu şubesi ile birlikte 900 kumanya paketi dağıttık. Ensival ve Pepinster bölgelerinde ise sandviç ve sıcak çorba dağıtımlarımız devam ediyor." dedi.

Belçika'nın doğusunda meydana gelen sellerde 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti. Seller, özellikle Liege, Verviers, Spa, Namur gibi kentlerde ve yakınlarındaki kasabalarda etkili olmuştu.???????

Son dakika haberi! Hasene Derneği, Belçika'daki sel mağdurlarına yardım ediyor
Son dakika haberi! Hasene Derneği, Belçika'daki sel mağdurlarına yardım ediyor
Son dakika haberi! Hasene Derneği, Belçika'daki sel mağdurlarına yardım ediyor
Son dakika haberi! Hasene Derneği, Belçika'daki sel mağdurlarına yardım ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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