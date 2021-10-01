Son dakika haberi

"Hareket'ten Dergah'a Bir Yayınevi Hikayesi: Mekanlar ve İnsanlar" belgeselinin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini M. Sami Okumuş'un üstlendiği belgeselde, Ezel Erverdi, Mustafa Kutlu, İsmail Kara, Asım Erverdi ve M. İhsan Kara'nın anlatımlarıyla Türk kültür, edebiyat ve yayıncılık hayatının mihenk taşlarına değinilerek, yakın tarihin 55 yıllık bir zaman aralığına ışık tutuluyor.

Marmara Üniversitesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'ndaki gösterim öncesi konuşan M. Sami Okumuş, belgeselin 5 sene önce fikir olarak ortaya çıktığını söyledi.

Okumuş, "Belgesel filmin temelini oluşturan asli fikir, 1966'dan günümüze İstanbul'umuzun tarihi yarımadasında birçok adreste hizmet veren ve tarihte önemli izler bırakan hareket ve dergah yayınlarının basın, yayın ve hizmet serüvenleri içinde mimari olarak çok hızlı bir değişim içinde olan bir coğrafyada izleri daha fazla silinmeden bu mekanları tespit etmek ve araştırmacılığın bilgisine sunmaktı." şeklinde konuştu.

Belgeselin çekimlerine 2016'da başlandığına dikkati çeken Okumuş, belgeselde yayınevinin kurucuları, eski ve bugünkü yöneticileri ile yapılan röportajların yanı sıra çok özel tarihi fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Belgeselde, tarihe tanıklık eden mekanların ve insanların yanı sıra Türk yayıncılık tarihinde önemli bir yere sahip olan ve 45 yıldır çalışmalarını devam ettiren Dergah Yayınları'nın kuruluş öncesi ve sonrası süreçleri aktarılıyor.

Proje danışmanlığı ve tasarımını İsmail Kara'nın üstlendiği belgeselin afiş tasarımını ise Mustafa Kutlu yaptı.

Özel gösterime akademi, yayın ve kültür dünyasından çok sayıda isim katıldı.