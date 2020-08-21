Son dakika haberi! Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru ödüllendirildi (2) Son dakika haberleri... ALTIN VERİLDİAdana'da sancılarının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülmek istenen Hüsne Aslan'a, uygulama noktasında doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu'ya, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından altın verildi.

ALTIN VERİLDİ

Adana'da sancılarının başlaması üzerine otomobille hastaneye götürülmek istenen Hüsne Aslan'a, uygulama noktasında doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu'ya, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci tarafından altın verildi.

'EMNİYET TEŞKİLATI, GÜÇLÜ VE ŞEVKATLİ BİR TEŞKİLATTIR'İnci, polis memuru Demet Çubukçu'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, "Emniyet teşkilatımız, güçlü ve şefkatli bir teşkilattır. Yeri geldiğinde can da kurtarır, canını da verir. Demet arkadaşımız da dün itibariyle bir bebeğin, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesine yardımcı oldu. Günün hatırası olarak ona küçük bir hediyemiz vardı. Tüm arkadaşlarım aynı duyarlılığı gösterecektir" diye konuştu.'GÖREVİMİ YAPACAĞIM'

Demet Çubukçu ise Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'ye teşekkür ederek, görevini yapmaya hazır olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Kaynak: DHA