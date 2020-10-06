7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, eşi tarafından evinde ölü bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında ikamet eden Ö.F.D, sabah saatlerinde çalıştığı iş yerinden çıkarak evine döndü. Ö.F.D, iş dönüşü geldiği evinde 7 aylık hamile olan 23 yaşındaki eşi Sena D'nin yerde cansız bedeni ile karşılaştı.

OTOPSİNİN ARDINDAN KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Sena D'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Sena D'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı