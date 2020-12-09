Son dakika haberi | Haber alamadığı kardeşinin cansız bedeni ile karşılaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Haber alamadığı kardeşinin cansız bedeni ile karşılaştı

09.12.2020 21:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:18
Son dakika haberi | Haber alamadığı kardeşinin cansız bedeni ile karşılaştı

Son dakika haber: AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ağabeyinin haber alamadığı Akif Yıldırım (55), bir süredir yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ağabeyinin haber alamadığı Akif Yıldırım (55), bir süredir yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir yalnız yaşayan kardeşi Akif Yıldırım'dan haber alamayan Nevzat Yıldırım durumdan şüphelenerek, kardeşinin evine gitti. Ağabey Yıldırım, defalarca kapıyı çalmasına rağmen kardeşi kapıyı açmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile Akif Yıldırım'ın evine girdi. Polis, Akif Yıldırım'ı yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akif Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kardeşinin ölüm haberini alan ağabey gözyaşlarına hakim olamazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Akif Yıldırım'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağabey Nevzat Yıldırım ile Akif Yıldırım'ın uzun bir süredir aynı apartmanda oturduğu öğrenildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

İlgili Haberler

59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu
59 gündür kayıp emekli astsubayın cansız bedeni bulundu
Kooperatif görevlisinin trafo direğinde cansız bedeni bulundu
Kooperatif görevlisinin trafo direğinde cansız bedeni bulundu
Cansız bedeni Yunan adasında bulunan Abay, toprağa verildi
Cansız bedeni Yunan adasında bulunan Abay, toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Pınar Altuğ Perihan Savaş
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Psg Hakem Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Haber alamadığı kardeşinin cansız bedeni ile karşılaştı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 21:24:32. #1.14#
title